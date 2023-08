Corpo de um alpinista desaparecido há 36 anos descoberto com degelo nos Alpes

Os restos mortais de um alpinista alemão desaparecido há quase quatro décadas foram descobertos no gelo derretido ao largo da montanha Matterhorn no início deste mês, informou a polícia suíça na passada sexta-feira.

Uma foto publicada pela polícia mostrava os pertences do homem - cordas de escalada, um pano cinzento e uma bota preta com atacadores vermelhos - bem preservados de anos no gelo e na neve.

É uma descoberta terrível que sublinha a natureza implacável dos cumes mais altos do mundo e a forma como as alterações climáticas estão a deformar os magníficos picos.

A polícia do cantão de Valais, no sudoeste da Suíça, não identificou publicamente o homem, mas disse que a análise do ADN revelou que se tratava de um alpinista alemão de 38 anos que tinha sido dado como desaparecido em Setembro de 1986.

"Os corpos de alpinistas cujo desaparecimento foi comunicado há décadas estão a aparecer cada vez mais devido ao recuo dos glaciares", disse a polícia.

Foto O Matterhorn é talvez a montanha mais conhecida dos Alpes, a par do Monte Branco, e localiza-se na fronteira da Suíça com a Itália Sean Gallup

O Matterhorn é uma montanha em forma de pirâmide, com 14.692 pés de altura (4500 metros), que atravessa as fronteiras da Suíça e da Itália. A partir de 2011, estima-se que pelo menos 500 pessoas tenham morrido ao tentar escalá-la - um número de mortes significativamente maior do que o do Monte Everest, o pico mais alto do mundo, com pouco mais de 3000 metros. O Evereste faz fronteira com a China e o Nepal.

O aumento das temperaturas e o degelo dos glaciares não só revelaram mais corpos, como também tornaram a viagem de outros alpinistas ainda mais perigosa, uma vez que o derretimento do permafrost aumenta o risco de deslizamentos de terras e quedas de rochas.

O volume dos glaciares alpinos diminuiu cerca de 60% desde meados do século XIX, de acordo com o Centro Nacional Suíço de Serviços Climáticos, e os dias de neve anuais também estão a diminuir desde, pelo menos, a década de 1970.

O volume dos glaciares alpinos diminuiu cerca de 60% desde meados do século XIX, de acordo com o Centro Nacional Suíço de Serviços Climáticos, e os dias de neve anuais também estão a diminuir desde, pelo menos, a década de 1970.

Uma imagem do glaciar Gorner de 1863 sobreposta na mesma paisagem, na actualidade, mostra o recuo do glaciar nos Alpes suíços. O Glaciar Aletsch é um dos maiores da Europa e no entanto corre o risco de desaparecer nas próximas décadas. O glaciar recuou 3 km desde 1870.

Em 2014, os restos mortais de um alpinista checo, desaparecido desde 1974, foram encontrados perto do Monte Titlis, na Suíça. No Matterhorn, os restos mortais de um alpinista britânico foram encontrados em 2013, mais de três décadas depois de ter sido dado como desaparecido. Cerca de dois anos mais tarde, os corpos de dois alpinistas japoneses também foram descobertos, encerrando um mistério de quase 45 anos.

Os corpos dos alpinistas desaparecidos são difíceis de localizar se ficarem enterrados sob a neve ou se deslizarem mais para baixo das encostas com o passar do tempo. Mesmo que sejam encontrados, alguns permanecem presos porque o tempo instável, as más condições de voo e o esforço físico de remoção dos cadáveres a grandes altitudes são arriscados para os investigadores.