Salgado foi líder de uma associação criminosa na cúpula do BES, acredita juiz

O histórico presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, liderou uma associação criminosa na cúpula daquela instituição financeira e, através de “sofisticados e complexos métodos”, conseguiu subtrair dinheiro ao banco e defraudar os seus clientes. Era esta a tese do Ministério Público, que o juiz de instrução, Pedro Santos Correia, validou esta segunda-feira, enviando Salgado e outros 18 arguidos para julgamento no caso em que se apuram responsabilidades criminais no colapso do universo Espírito Santo.

