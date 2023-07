Morreu Remi Lucidi, adepto de selfies radicais, numa acrobacia num arranha-céus

O francês Remi Lucidi, de 30 anos, morreu quando tentava uma acrobacia no Tregunter Tower, um edifício de 68 andares, em Hong Kong. O objectivo seria tirar uma selfie no topo da estrutura.

O intrépido Lucidi conseguiu chegar ao último andar do edifício depois de ter ludibriado a segurança, afirmando estar de visita a um amigo. O engodo foi rapidamente desmontado, mas o francês já tinha conseguido, por essa altura, subir de elevador até ao 49.º andar, atingindo o cume através das escadas, conforme documentam as imagens do circuito fechado de vídeo do empreendimento.

Estima-se que o jovem desejaria mais uma produção para as suas redes sociais, onde aparece em diversas situações perigosas, a maioria a envolver alturas. Mas algo terá corrido mal e o aventureiro ficou preso no exterior do edifício, tendo chegado a bater numa janela a pedir ajuda, assustando a mulher que estava no interior. Depois, caiu.

A morte de Lucidi foi confirmada no local. Na penthouse do edifício, foi encontrada a câmara com que o jovem registava os arriscados momentos. Remi Lucidi já tinha posado para a fotografia no topo de arranha-céus, da Bulgária ao Dubai, da Colômbia à Polónia.

Em Lisboa, Lucidi escalou ao topo da estrutura da Ponte 25 de Abril, como atesta uma imagem publicada na sua conta de Instagram, na qual se vê ao longe a margem sul do Tejo e o Cristo Rei.