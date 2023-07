Nove mortos e 115 feridos em explosão em armazém de fogo de artifício na Tailândia

As autoridades continuam a examinar o local da explosão. Os media locais sugeriram que a explosão pode ter sido provocada por trabalhos de soldadura que aconteciam no interior do armazém.

Pelo menos nove pessoas morreram e 115 ficaram feridas, incluindo nove em estado grave, numa explosão num armazém de fogo-de-artifício no sul da Tailândia, disseram este sábado fontes policiais.

A explosão ocorreu no sábado, no mercado de Muno, na província de Narathiwat, perto da fronteira com a Malásia, disse à agência de notícias EFE por telefone um porta-voz da esquadra local.

Os feridos mais graves estão a ser tratados em hospitais da zona, enquanto a polícia continua a examinar o local da explosão, indicou.

As autoridades não deram uma versão oficial da causa da explosão, mas o jornal Bangkok Post sugeriu que poderá ter sido provocada por trabalhos de soldadura que estavam a ser realizados no interior do mercado.

O Post referiu que a explosão causou danos significativos no mercado e afectou também cerca de 200 casas, que ficaram queimadas ou perderam os telhados devido à força da explosão.