Suspeitas de insolvência culposa na construtora Britalar

Administrador da insolvência diz que António Salvador, presidente do Sp. Braga, e Fábio Moura, acusado de “lavagem de dinheiro” no Brasil, conduziram a construtora à falência técnica.

Após quatro processos especiais de revitalização (PER) em menos de sete anos para recuperar a Britalar, António Salvador, presidente do Sp. Braga, encontrou um providencial e misterioso comprador para a sua endividada construtora. O brasileiro Fábio Augusto Moura, acusado pelo Ministério Público Federal do seu país de “lavagem de dinheiro”, entre outros crimes, assumiu a empresa em falência técnica, com mais de 26 milhões de euros de capital próprio negativo e sem actividade. O destino inevitável foi a falência, a 22 de Maio deste ano. O administrador da insolvência qualificou-a como culposa, apontando o dedo ao antigo e actual proprietários.