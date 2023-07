Roberto Menescal: “Nas outras gerações a gente sempre encontra coisas novas”

Figura de topo da bossa nova, Roberto Menescal regravou com Diogo Monzo e Ricardo Bacelar várias das suas composições com Ronaldo Bôscoli num novo disco, Nós e o Mar.

Era para ser um disco de homenagem a Roberto Menescal, um dos nomes maiores da bossa nova, e acabou por ser um disco com ele e também dele, já que é assinado em trio: Menescal, Diogo Monzo e Ricardo Bacelar, cantor e compositor brasileiro que fez parte do grupo de rock Hanoi Hanoi e em cujo estúdio foi gravado. Chama-se Nós e o Mar, já está disponível nas plataformas digitais e deve estrear-se ao vivo no Brasil no fim do ano.