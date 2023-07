Proibidos cartazes de grandes dimensões ou com “mensagens ofensivas” na Jornada Mundial da Juventude

Cartazes de grandes dimensões ou com "mensagens ofensivas" e tendas são alguns dos objectos proibidos nos recintos onde decorrem os eventos da Jornada Mundial da Juventude, que começa na terça-feira, anunciou hoje a PSP. Na quinta-feira, 27 de Julho, a equipa do artista Bordalo II entrou no altar-palco da Jornada Mundial da Juventude, no Parque Tejo, em Lisboa, e desenrolou um tapete com notas de 500 euros. "Walk of Shame" (inglês para "Caminhada da Vergonha"), assim se chama a intervenção de protesto, foi apresentada ao início da noite na conta oficial do artista no Instagram.

Num comunicado hoje divulgado, a PSP alerta para as condições de acesso aos recintos, lembrando que, antes e durante os eventos principais, serão criados perímetros de segurança, com diferentes pontos de acesso, onde serão efectuadas revistas por polícias uniformizados.

"Estas revistas podem ser realizadas por palpação ou com recurso a outros meios, como pórticos, Raio-X e raquetes portáteis", informa a PSP.

Lembra igualmente que as pessoas devem evitar levar consigo mochilas de grandes dimensões, vestuário pesado ou qualquer outro objecto que possa dificultar a revista, evitando assim o aumento do tempo de espera.

A lista de objectos proibidos, que estará sempre afixada à entrada destes pontos de acesso, inclui ainda apontadores de laser, drones, explosivos, bicicletas e trotinetes, objectos de vidro, facas, armas ou outros objectos perfurantes e artigos de pirotecnia e fogo-de-artifício.

A PSP adianta ainda que, à excepção de cães-guia, não são permitidos animais de estimação nos recintos onde decorrem os eventos da JMJ, que decorre entre 1 e 6 de Agosto e contará com a presença do Papa Francisco.

A polícia aconselha as pessoas a levarem consigo uma garrafa de água de plástico, que depois poderão encher nos diversos pontos de água disponibilizados e pede que transportem os objectos de higiene pessoal em sacos de plástico transparente, preferencialmente herméticos.

A PSP sugere ainda que cada um defina um ponto de encontro com o seu grupo, para o caso de alguém se perder.

Nas últimas 24 horas, no âmbito das operações policiais desenvolvidas em contexto pré-jornada, a PSP deteve, a nível nacional, 95 pessoas, 36 das quais por crimes rodoviários (condução sob influência do álcool ou sem habilitação legal, tráfico de droga, furtos e roubos e tráfico ou detenção ilegal de arma proibida. Foram ainda cumpridos 17 mandados de detenção judiciais.