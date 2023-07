Serviço de neonatologia do Santa Maria fechado devido a bactéria multirresistente

O serviço de neonatologia do Hospital de Santa Maria (Lisboa) foi encerrado e isolado devido a um surto provocado por uma bactéria multirresistente a antibióticos. Esta quinta-feira à tarde, 11 dos 13 bebés internados no serviço estavam colonizados (não infectados) pela bactéria Klebsiella pneumoniae, mas todos estão “clinicamente estáveis”, assegura o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), a que pertence o Santa Maria.

A notícia foi avançada pelo Expresso, que refere que esta bactéria foi detectada há vários dias e que foi alastrando. Os 11 bebés prematuros cujos testes para esta bactéria se revelaram positivos vão continuar internados no Santa Maria até terem alta, disse ao PÚBLICO uma fonte do centro hospitalar.

Entretanto, a admissão de bebés no serviço de neonatologia foi suspensa e as grávidas de risco, cujos bebés se preveja poderem vir a necessitar de incubadora, terão de ser encaminhadas para outros hospitais, nomeadamente a Maternidade Alfredo da Costa, o Hospital Amadora-Sintra ou o Hospital de São Francisco Xavier. Mas as restantes continuarão a ser admitidas, sendo que nos casos em que o bebé necessite de cuidados neonatais terá de ser transferido após o nascimento.

"Os bebés positivos estão clinicamente estáveis e o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHULN está a acompanhar a situação de acordo com as normas da Direcção-Geral da Saúde. A resposta nesta área é assegurada por meios internos do CHLUN e através de articulação com a rede", refere o centro hospitalar, em resposta escrita.

O serviço de neonatologia do Santa Maria já tinha encerramento previsto para a próxima terça-feira, data em que começam as obras na maternidade do hospital e em que os partos passam a ser feitos no Hospital de São Francisco Xavier. Mas terá agora permanecer aberto até que os bebés colonizados pela bactéria possam ter alta.

A Klebsiella pneumoniae é resistente à maior parte dos antibióticos disponíveis, o que implica "mais preocupação" na eventualidade de vir a ser necessário tratar uma infecção - os 11 bebés não estão infectados, estão colonizados com a bactéria, explicou à SIC Notícias o director do serviço de neonatologia do Santa Maria, André Graça.

Uma das consequências do surto foi a "incapacidade de receber novos doentes" na unidade de cuidados intensivos neonatais, situação que levou à "limitação de novas admissões" no serviço de neonatologia, que habitualmente recebe recém-nascidos de vários hospitais do país.

"Chegámos ao ponto em que tomámos a decisão de não haver novas admissões para evitar que novos doentes possam vir a ser colonizados por esta bactéria", uma decisão tomada nas últimas horas, disse. Esta bactéria multirresistente aparece "com alguma frequência" nos hospitais, mas nunca tinha sido detectada na neonatologia do Santa Maria, acrescentou André Graça.

A propagação da Klebsiella pneumoniae multirresistente a antibióticos está aumentar em Portugal e noutros países, onde tem provocado surtos hospitalares com infecções graves que, em alguns casos, têm provocado mortes de doentes debilitados. Esta bactéria vive habitualmente nos intestinos sem causar problemas, mas quando entra no sistema respiratório é difícil de eliminar por ser resistente a vários antibióticos, mesmo de largo espectro, podendo provocar pneumonias e infecções graves. com Lusa