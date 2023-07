Obstetras do Hospital de Santa Maria obrigados a ir para o São Francisco Xavier

Apesar de ter dito que ida para o São Francisco Xavier seria voluntária, administradora do Santa Maria informou obstetras que terão que cumprir escalas no outro hospital a partir de 1 de Agosto.

Os médicos do departamento de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santa Maria (Lisboa) vão ser obrigados a cumprir escalas no Hospital de São Francisco Xavier, a partir de 1 de Agosto. Apesar de ter sempre garantido que a ida dos médicos especialistas para o S. Francisco Xavier seria voluntária, a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (que integra o Santa Maria), Ana Paula Martins, comunicou-lhes que, afinal, terão que passar a fazer escalas no S. Francisco Xavier, mal a maternidade do primeiro encerre para obras.