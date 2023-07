“Habemus Pasta”. Bordalo II invade altar-palco da Jornada Mundial da Juventude e desenrola tapete com notas de 500 euros

Artista criou tapete ilustrado com notas de 500 euros, invadiu o altar-palco do Parque Tejo e desenrolou-o na escadaria. No Instagram, critica os custos da “tour da multinacional italiana”.

O artista plástico português Bordalo II invadiu o palco principal da Jornada Mundial da Juventude, no Parque Tejo, em Lisboa, e desenrolou um tapete ilustrado com notas de 500 euros na escadaria. "Walk of Shame" (inglês para "Caminhada da Vergonha"), assim se chama a intervenção clandestina, foi apresentada ao início da noite na conta oficial do artista no Instagram, a poucos dias do evento religioso que vai decorrer em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de Agosto.

Na publicação que colocou nas redes sociais, Bordalo II critica que "num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a tour da multinacional italiana", referindo-se à Igreja Católica e à vinda do Papa Francisco a Portugal.

"Habemus Pasta", termina o texto colocado no Instagram do artista, numa adaptação satírica da expressão "Habemus Papam"— dita quando o sumo pontífice é eleito — para criticar os custos associados ao evento.

Em duas horas, a publicação no Instagram colheu mais de 50 mil gostos e quase 2000 comentários. Alguns dos seguidores do artista, como é o caso do surfista Hugo Vau, elogiam a "arte ao mais alto nível". Outros oferecem-se como voluntários para apoiarem a intervenção artística de Bordalo II, como o actor Jorge Corrula. Outros, anónimos, consideram que a crítica é um "ataque à Igreja" e denunciam o carácter ideológico da intervenção.

Os custos associados à Jornada Mundial da Juventude têm sido foco de críticas nos últimos meses, nomeadamente quando se apurou que o altar-palco para o Papa Francisco no Parque Tejo custaria mais de quatro milhões de euros, de acordo com os dados que constavam no Portal Base. Nos últimos dias, o autarca lisboeta Carlos Moedas disse, no entanto, que esperava um "retorno absolutamente extraordinário" do investimento público para a capital portuguesa.