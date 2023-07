Governo propõe aumento salarial de 1,6% para os médicos, diz sindicato. Greves mantêm-se

Médicos estão a analisar documentos enviados pelo Ministério e mantêm para já as greves marcadas para o início de Agosto. A próxima reunião com Manuel Pizarro está marcada para sexta-feira.

As propostas de novas grelhas salariais do Ministério da Saúde chegaram de madrugada aos sindicatos médicos, que ainda estão a analisar em detalhe os documentos que receberam. Mas o que está em cima da mesa não parece para já suficiente para reduzir o descontentamento dos médicos, com o Sindicato Independente dos Médicos a apontar um aumento salarial de 1,6%. A próxima reunião com o Ministério da Saúde está marcada para esta sexta-feira, às 10 horas.