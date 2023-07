Morreu Bo Goldman, argumentista de Voando Sobre um Ninho de Cucos

Bo Goldman, que recebeu dois Óscares, um pelo argumento adaptado de Voando Sobre um Ninho de Cucos (1975) e outro pelo argumento original de Melvin e Howard (1980), morreu na terça-feira em Helendale, na Califórnia, nos EUA, aos 90 anos. A notícia foi confirmada ao The New York Times pelo seu genro, o actor e realizador Todd Field (Tár).

O argumentista e produtor norte-americano, que nasceu em Nova-Iorque em 1932, é ainda o autor do argumento da versão americana de Perfume de Mulher (1992 ), também nomeado para os Óscares, realizado por Martin Brest e com Al Pacino; de A Rosa (1979), de Mark Rydell, com Bette Midler; e de O Pequeno Nikita, de Richard Benjamin, com Sidney Poitier e River Phoenix.

Quando ainda estava a tentar ter carreira como escritor, depois de ter começado por escrever letras para musicais da Broadway (como First Impressions baseado no Orgulho e Preconceito, de Jane Austen) e de ter trabalhado para a televisão, Goldman foi contactado pelo realizador Milos Forman. Lera o seu argumento de Shoot the Moon/Depois do Amor (1982), que ainda não fora realizado por Alan Parker, e queria encontrar-se com ele para discutirem a adaptação do romance de Ken Kesey, Voando Sobre um Ninho de Cucos. Há anos a tentarem adaptar a obra ao cinema, nem Forman nem o actor Jack Nicholson estavam contentes com a adaptação já feita por Lawrence Hauben que tinham em mãos. O Óscar por este trabalho foi atribuído aos dois argumentistas, a Lawrence e a Bo. Receberam ainda um Writers Guild Award e um Globo de Ouro.

Lembra a Hollywood Reporter que, à Writers Guild Foundation, em 2020, Bo Goldman contara que a primeira coisa que disse nessa reunião com Forman é que achava que McMurphy, a personagem que viria a ser interpretada por Nicholson, devia aparecer e beijar os oficiais que o estavam a receber na instituição psiquiátrica.

Foto Na cerimónia dos Writers Guild of America Awards Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Mas foi com a história de Melvin Dummar, que acreditava que Howard Hughes lhe deixara parte da fortuna num testamento escrito à mão, que Bo Goldman voltou a receber um Óscar. Desta vez pelo argumento original.

Foto Melvin and Howard

Foto Voando Sobre um Ninho de Cucos

Ao longo da vida foi premiado com dois Globos de ouro, dois prémios da Writers Guild of America e também com o prémio de carreira desta instituição, Lifetime Achievement Award, em 1998.

O realizador Martin Brest, que fez com ele dois filmes, refere no obituário do The New York Times que Bo Goldman se considerava um cineasta mais do que um escritor: “Ele era parte da criação de um filme”.