Loulé Jazz com projectos portugueses, Guinga, Sélène e Aaron Parks em piano solo

A fechar o mês de Julho, como é tradição, o Loulé Jazz regressa esta quinta-feira com um programa que junta projectos portugueses a músicos do Brasil, França e Estados Unidos.

E vão 27. O Loulé Jazz chega esta quinta-feira à sua 27.ª edição com as habituais quatro noites de música, juntando portugueses e músicos do Brasil, França e Estados Unidos. A 26.ª edição foi em 2021, cedendo em 2022 o festival o seu espaço à 1.ª edição do Festival de Jazz Bernardo Sassetti, que decorreu de 28 a 31 de Julho. Este ano, os concertos (sete, ao todo) vão decorrer de quinta a domingo, na Alcaidaria do Castelo, havendo, a par deles, masterclasses e jam sessions. A organização é da Casa da Cultura de Loulé e a direcção artística do festival cabe, mais uma vez, ao pianista e compositor Mário Laginha.