Rebel Port Club, um clube pop-up que desafia a beber vinho do Porto de outra forma

Um clube pop-up que sirva de plataforma para descomplicar o vinho do Porto e chegar a uma "nova geração de consumidores", que até conhecem o vinho mas não sabem "quando, onde ou como o beber". Segundo Charlotte Symington, directora de marketing na empresa de vinhos que leva o apelido da sua família, o conceito deste Rebel Port Club nasceu "há três anos, em Londres".

Depois de uma espécie de experiência-piloto (a pandemia ditou o hiato) no londrino Chiltern Street Deli, "no Inverno de 2021 e 2022", o clube pop-up — que surge de repente num local e fica aí de forma temporária — aparecerá esta quinta-feira, 27 de Julho, na LOT (Labels of Tomorow) e ficará na concept store e espaço multidisciplinar da Rua José Falcão até final de Outubro.

"Respeitando o passado e a herança" das histórias casas de vinho do Porto detidas pela Symington, a ideia com este clube 'rebelde' é "pôr as pessoas a beber Porto de uma forma diferente". Os três Portos da série Tails Of The Unexpected — White Heights, Ruby Soho e Tawny Eyes, da ​Cockburn's —, lançados em 2022 e pensados para usar em cocktails (uma tendência que vemos, de resto, nos lançamentos de outras empresas de vinho do Porto), vêm dar uma ajuda. "A mixologia adora trabalhar com o vinho do Porto, a doçura é natural, não é como a vodca ou o gin. E adoram o Porto branco, porque é muito versátil".

E no clube pop-up da Symington na LOT, estarão atrás do balcão Iolanda Ribeiro, bartender d'O Marmorista e quem criou os cocktails para este Rebel Port Club, e a equipa do Eleven Lab, que tem espaço próprio e um terraço na LOT. São mais de dez os cocktails que foram criados para o clube e que misturam o licoroso nascido na mais antiga região vitícola demarcada do mundo com outras bebidas alcoólicas (como espumante bruto, whisky, rum ou aguardente velha) e com ingredientes tão inesperados como lima, alecrim, figo, chocolate, arando, hibiscos, toranja, gengibre, vinagre balsâmico ou chá preto.

Na LOT, esta parceria surge numa altura em que os sócios do projecto ("um sub-conceito nascido da The Feeting Room", cuja primeira loja abriu em 2015 no Largo dos Lóios, no Porto) querem "dinamizar em força" o espaço que ocupa uma antiga tipografia na Rua José Falcão, com uma área de 800 metros quadrados, uma escadaria centenária em madeira e um jardim relativamente grande.

"[Na LOT e na Feeting Room] procuramos que as parcerias sejam mais fortes do que no modelo tradicional de retalho. E isso é o que nós oferecemos às marcas. Para o consumidor, há o retalho funcional e o retalho experiencial e a nossa ideia é que sejamos uma plataforma de apresentação de novo talento, não só um espaço de descoberta de novas marcas e projectos — 95% portugueses —, mas também um ecossistema de experiências", explica Edgar Ferreira, um dos sócios fundadores.

Foi nesse espírito que a LOT recebeu uma exposição da Underdogs, galeria de arte de Vhils, em 2022, e uma conversa sobre sustentabilidade, nos últimos dias. E é nesse espírito que acolhe de momento uma exposição de marcas de moda no jardim - é aqui que está "uma espécie de capela", que servirá de bar ao Rebel Port Club nos próximos meses.

A estreia do clube está marcada para esta quinta-feira com uma festa de entrada livre com petiscos e cocktails à borla.

Depois, estará de portas abertas, até final de Outubro, de quarta a sexta das 16h às 20h, aos sábados das 14h às 20h e aos domingos das 14h às 19h (já a LOT abre de segunda a sábado das 10h às 20h e aos domingos das 10h às 18h).

Os cocktails custarão entre 8 e 12 euros. Uma vez por mês, a ideia dos promotores é organizar um evento especial inserido no pop-up, haverá por exemplo um serão de cinema ao ar livre e um encontro para jogar bingo.

Depois do arranque no Porto, é objectivo da Symington levar o clube até outras paragens.