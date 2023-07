O pároco da aldeia: “As pessoas estão todo o ano à espera que as festas aconteçam”

O padre Rui é o mais recente aliado de Nossa Senhora dos Remédios, em Arco de Baúlhe, onde instalou uma estátua do beato Carlo Acutis, com camiseta e sapatilhas. É a Igreja a piscar o olho aos jovens.

Desengane-se já quem mergulhe nestas páginas a cuidar que vai encontrar no retrato do padre Rui Araújo o arquétipo do pároco de aldeia – entradote e a ressoar ruralidade. Com 30 anos acabados de fazer, Rui Araújo é desenvolto, bonito, tem riso fácil. É pároco de aldeia, neste caso de três (Arco de Baúlhe, Faia e Vila Nune), e entre festas e baptizados é personagem do nosso querido mês de Agosto, mas em versão século XXI.