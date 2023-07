Sashimi de bichos-da-seda e caril de grilo: insectos voltam aos menus do Japão

A entomofagia começou a ser levada a sério depois de as Nações Unidas terem considerado os insectos uma fonte sustentável de proteínas para alimentar uma população mundial cada vez maior.

Numas férias recentes em Tóquio, Takumi Yamamoto optou por um almoço especial de caril de grilo e sashimi de bichos-da-seda, regado com uma cidra de insectos aquáticos.

Yamamoto, que trabalha num escritório e tem 26 anos, da província ocidental de Hyogo, é um dos muitos consumidores em todo o mundo que se interessaram pela entomofagia, ou seja, comer insectos, à medida que estes se tornam lentamente uma fonte de alimento mais viável. Em criança, Yamamoto diz que, por vezes, petiscava gafanhotos regados com molho de soja. Em Tóquio, escolheu a culinária de insectos no café Take-Noko, que adora todos os tipos de insectos.

"É divertido escolher entre uma grande variedade de pratos", disse Yamamoto, no acolhedor café do segundo andar, rodeado de arte de insectos e terrários de escaravelhos, formigas e baratas. "Tudo estava saboroso. Em particular, a cidra de insectos aquáticos era bastante refrescante e deliciosa, como uma maçã verde."

A entomofagia começou a ser levada a sério em todo o mundo depois de as Nações Unidas terem considerado os insectos uma fonte sustentável de proteínas para alimentar uma população mundial que se estima que atinja os 9,7 mil milhões de pessoas em 2050.

"O nosso objectivo não é que os insectos sejam algo à parte, mas que sejam apreciados à mesma mesa que os legumes, o peixe e a carne" Takeo Saito

O impacto da indústria pecuária nas alterações climáticas, associado a questões de segurança alimentar global devido a condições meteorológicas extremas e conflitos, também aumentou o interesse pela nutrição económica e de alta qualidade que os insectos proporcionam.

Embora alguns consumidores pensem que comer insectos é nojento, o Japão tem uma história culinária rica em insectos como alimento.

Os gafanhotos, os bichos-da-seda e as vespas eram tradicionalmente consumidos em regiões isoladas, onde a carne e o peixe eram escassos, uma prática que se intensificou com a escassez de alimentos durante e após a Segunda Guerra Mundial, disse Michiko Miura, gerente da Take-Noko.

"Recentemente, houve avanços na criação de coisas como grilos e larvas de farinha para alimentação, pelo que a possibilidade de utilizar insectos como ingredientes está realmente a crescer", acrescentou.

Várias empresas, incluindo a marca nacional de produtos de pastelaria Pasco, venderam bolos e snacks feitos com farinha de grilo, e o fabricante de alimentos processados Nichirei e a empresa de telecomunicações Nippon Telegraph and Telephone investiram em projectos de insectos no ano passado. O termo "grilos" também começou a ser utilizado nos meios de comunicação japoneses recentemente, depois de ter sido noticiado que os insectos em pó estavam a ser utilizados em almoços e lanches escolares.

O interesse dos consumidores também se estendeu ao Take-Noko, que, segundo o gerente Miura, costuma estar completamente cheio aos fins-de-semana. O seu caril está repleto de grilos em forma de almôndegas e guarnições secas. O delicado "sashimi" é o que resta do invólucro dos bichos-da-seda, e a cidra é infundida com extracto de insecto aquático e coberta com um insecto inteiro, que se diz ter sabor a camarão.

O restaurante é uma criação de Takeo Saito, que fundou a sua empresa homónima, a Takeo Inc, há nove anos, e a transformou num negócio de alimentos embalados que oferece mais de 60 tipos de iguarias de artrópodes, desde escorpiões a tarântulas.

"O nosso objectivo não é que os insectos sejam algo à parte, mas que sejam apreciados à mesma mesa que os legumes, o peixe e a carne", disse Saito.