População japonesa diminui em 800 mil pessoas num só ano

Japão regista decréscimo populacional em todas as regiões do país, apesar de o número de imigrantes ter atingido um máximo histórico. Governo diz que a inversão da pirâmide demográfica é inadiável.

A população japonesa está a envelhecer rapidamente e continua a diminuir a um ritmo acelerado, segundo os mais recentes dados governamentais divulgados esta quarta-feira. A 1 de Janeiro deste ano havia menos 800 mil japoneses do que no princípio de 2022, enquanto o número de estrangeiros a habitar no Japão aumentou em quase três milhões de pessoas.

Apesar desta imigração recorde, a população total do país voltou a decrescer e é agora de 125,4 milhões de pessoas. Pela primeira vez desde que há registos, todas as 47 regiões administrativas do Japão registaram um decréscimo populacional.

Em 2022, segundo os dados divulgados pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações, morreram 1,56 milhões de japoneses e nasceram 771 mil. Esta foi também a primeira vez que o número anual de nascimentos ficou abaixo de 800 mil, agravando o problema histórico do envelhecimento acelerado da população nipónica.

A quebra no número de nascimentos já era esperada e levou o primeiro-ministro, Fumio Kishida, a declarar em Janeiro que o país enfrentava um momento decisivo na sua História. “O Japão está à beira de não poder continuar a funcionar como uma sociedade. Focar as atenções em políticas para as crianças e para a educação das crianças é um assunto inadiável”, defendeu então.

O Governo japonês tem orçamentados mais de 3,5 biliões de ienes (sensivelmente 22 mil milhões de euros) para políticas de natalidade e apoio à infância. Em Abril foi lançada uma nova agência estatal especificamente vocacionada para inverter a actual pirâmide demográfica, que desequilibra as contas públicas devido aos gastos sociais elevados com os reformados e a população mais envelhecida.

“Para garantir uma força laboral estável, o Governo vai promover reformas no mercado de trabalho para maximizar o emprego de mulheres, dos idosos e outros”, disse um alto responsável governamental, Hirokazu Matsuno, citado pela Reuters. “A população jovem vai começar a diminuir drasticamente nos anos 2030. Até lá é a nossa última hipótese de reverter esta tendência de fraca natalidade”, disse Kishida em Junho.

Os especialistas japoneses em demografia consideram que os subsídios de incentivo à parentalidade não são suficientes para casais jovens que enfrentam outras dificuldades, como a conciliação entre a vida familiar e a laboral ou o custo de vida. Um dos problemas de que se queixam muitos trabalhadores japoneses em idade fértil é de que simplesmente não têm tempo ou estão muito cansados para ter relações sexuais.

O envelhecimento da população, conta o The Guardian, está a ter repercussão em vários sectores da sociedade japonesa: escolas que fecham, negócios detidos por pessoas com mais de 70 anos que não têm quem lhes suceda, anúncios televisivos a casas funerárias e produtos para a terceira idade.

Com uma taxa de fertilidade de 1,25, muito abaixo dos 2,1 considerados necessários para manter uma população estável, o Japão vai depender cada vez mais de trabalhadores estrangeiros para manter uma economia funcional. A Reuters noticia que um grupo de instituições de Tóquio calculou serem necessários cerca de quatro vezes mais imigrantes até 2040 do que os que actualmente residem no país.

A pensar nisso, o Governo decidiu em Abril simplificar o processo de atribuição de vistos para trabalhadores qualificados, como engenheiros, investigadores científicos, gestores e empreendedores.

A maior comunidade imigrante no Japão é a vietnamita, composta por mais de 400 mil pessoas, que vivem e trabalham sobretudo na região de Nagasáqui. Mas é a capital, Tóquio, que tem mais estrangeiros residentes – 581 mil.