Governo japonês aumenta incentivo para as famílias saírem de Tóquio

O Governo japonês anunciou um aumento do incentivo às famílias que decidirem viver fora da região de Tóquio. A partir de Abril, o executivo passa a pagar um milhão de ienes (7246 euros) por cada filho a agregados familiares que decidirem trocar a região sobrepovoada da capital do Japão por outros municípios.

A medida, anunciada esta terça-feira, tenta combater três problemas da sociedade japonesa: a densidade populacional extremamente elevada das áreas metropolitanas do Japão – em particular de Tóquio, a mais populosa do mundo –, a descida da taxa de natalidade e a falta de diversidade etária nas áreas rurais do país.

A agência de notícias Kyodo explica que este apoio por filho, que até agora era de 300 mil ienes (quase 2173 euros), é já complementado por até três milhões de ienes (21.740 euros) concedidos em apoio financeiro de base para as famílias que optam por se mudar.

O Governo japonês tem procurado incentivar uma maior distribuição populacional no território, com vista a melhorar a qualidade de vida e incentivar a natalidade. Caso contrário, o envelhecimento da população – é o país que está a envelhecer mais depressa no mundo – ameaça a sociedade japonesa, que já tem sentido os efeitos de quase um terço da população ter mais de 65 anos (e muitos centenários).

Durante o ano de 2020, de acordo com registos oficiais do Governo, a população japonesa caiu 0,57%, um saldo negativo recorde de 726.342 pessoas. Mantendo-se a tendência de nascimentos e a esperança de vida de cerca de 85 anos, as estimativas indicam que a população pode baixar dos 100 milhões em 2048 – actualmente, são 125,9 milhões.

Com o aumento nos estímulos, o Governo japonês espera incentivar a mudança de famílias com filhos em idade escolar para regiões em que há falta de jovens. Ao mesmo tempo, espera estimular a natalidade possibilitando ritmos de vida diferentes. Neste campo, o executivo também já tem apresentado projectos destinados a reduzir as práticas sociais de excesso de trabalho.

O incentivo estará disponível para pessoas que vivam nas 23 regiões que compõem a área metropolitana de Tóquio, assim como para trabalhadores que para aí se desloquem de áreas circundantes. Quem se mudar terá de viver pelo menos cinco anos na nova localização, caso tenham emprego.