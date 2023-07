Queda de ramo de árvore na rotunda da Boavista, no Porto, provoca um ferido

A queda de um ramo de uma árvore, no Jardim da Boavista, no Porto, provocou esta quarta-feira um ferido ligeiro. A vítima, com cerca de 50 anos, estava a conduzir um automóvel quando foi atingida.

O homem apresentava ferimentos na mão e foi transportado para o Hospital de Santo António por precaução.

A circulação na rotunda da Boavista esteve cortada desde as 19h45 até às 21h30. "Neste momento, o trânsito já foi reaberto", disse ao PÚBLICO a assessora da Câmara Municipal do Porto, Isabel Moreira da Silva, acrescentando que os bombeiros "ainda estão a fazer a remoção do resto da árvore".

Segunda a assessora, os serviços do Ambiente da CMP apontam para que estivesse tudo bem com a árvore, mas, depois deste incidente, será feita uma nova avaliação. "Vai ser avaliada com mais pormenor", afirmou.

No local, estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários do Porto, do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, da Polícia de Segurança Pública e do INEM.