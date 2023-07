Obstetrícia: médicos do Santa Maria dizem não haver condições para reforçar urgência do São Francisco Xavier

Mais de duas dezenas de clínicos enviaram carta à administração do Hospital Santa Maria apontando a falta de informação a uma semana do início da colaboração com maternidade do São Francisco Xavier.

Mais de duas dezenas de profissionais do Hospital Santa Maria enviaram uma carta à administração do Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte – a que pertence aquela unidade – e ao director interino do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução considerando que “de momento” não estão reunidas as condições para reforçar a urgência de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier.