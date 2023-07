Líder da extrema-esquerda da Noruega demite-se depois de roubar óculos de sol

Bjørnar Moxnes foi multado por roubar óculos de sol da marca Hugo Boss no aeroporto de Oslo. O líder do Rødt assumiu o acto “estúpido” e as consequências, mas admite continuar na estrutura do partido.

O líder do partido Rødt (vermelho) da Noruega, conotado como de extrema-esquerda, renunciou esta segunda-feira ao cargo depois de, no final de Junho, ser detido e multado pelo roubo de uns óculos de sol da marca Hugo Boss numa loja no aeroporto de Oslo.

Bjørnar Moxnes, de 41 anos, actualmente de baixa médica, foi multado a 30 de Junho em 3000 coroas (250 euros) pelo roubo, duas semanas antes, dos referidos óculos de sol, avaliados em 1199 coroas (cerca de 100 euros). As imagens captadas pelas câmaras do circuito de segurança enfraquecem a hipótese de esquecimento ou descuido, e agravam a sucessiva mudança no relato do sucedido por parte do deputado.

Na página do Facebook, o ainda líder do Rødt assumiu o acto "estúpido" e, como tal, a resignação às consequências: "Temos de definir padrões altos para líderes eleitos e políticos. Ao mesmo tempo, espero que haja espaço para erros, desde que compenses. Por mim, escolho me afastar. Continuarei a contribuir, ainda que noutra função", escreveu.

Após 11 anos ao leme do partido da oposição na Noruega, Bjørnar Moxnes aproveitou a publicação para sublinhar as recentes "conquistas" do partido como, por exemplo, os oito assentos parlamentares conseguidos nas eleições legislativas de 2021.

Apesar da vontade de Bjørnar Moxnes, a Constituição norueguesa não permite renunciar a funções efectivas em curso, como ao cargo de deputado. No imediato, a até agora número dois do partido, Marie Sneve Martinussen, de 37 anos, vai assumir, interinamente, a liderança do partido.

O Rødt foi fundado em Março de 2007, em resultado da fusão entre o Partido Trabalhador Comunista e a Aliança Eleitoral Vermelha.

A Noruega é governada pela coligação de centro-esquerda entre o Partido Trabalhista e o Partido do Centro, anteriormente conhecido como Partido dos Agricultores. O primeiro-ministro é Jonas Gahr Støre, que sucedeu a Erna Solberg, do Partido Conservador, cuja legislatura durou entre 2013 e 2021.

A última campanha eleitoral na Noruega foi marcada por questões ambientais, pelo debate sobre a desigualdade económica e por discussões sobre o futuro da exploração petrolífera no país.