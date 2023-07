Aldeias do Xisto são único finalista português nos prémios europeus Regiostars

As Aldeias do Xisto, uma rede de 27 localidades na Região Centro que tem como objectivo "revitalizar o território a partir da sua identidade", assumindo "o seu potencial em termos de aproveitamento turístico", são a única candidatura portuguesa finalista dos Regiostars Awards 2023, nomeadas na categoria Uma Europa Mais Próxima dos Cidadãos.

Promovidos pela Comissão Europeia, os prémios distinguem projectos de excelência financiados pela União Europeia em seis categorias, incluindo ainda Uma Europa Competitiva e Inteligente; Verde; Conectada; Social e Inclusiva; e uma última dedicada ao tópico do ano. Depois de "um número recorde de candidaturas", 228 no total, acabam de ser divulgadas as 30 finalistas. Os vencedores serão anunciados a 16 de Novembro, em Ostrava, na República Checa.

Para o presidente da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, Paulo Fernandes, a nomeação deve-se a um trabalho feito em conjunto. Em comunicado, o responsável salienta o "trabalho desenvolvido em estreita colaboração com uma rede alargada de parceiros, públicos e privados, que continua a crescer e que, de forma assertiva e coesa, tem vindo a responder a novos desafios e necessidades, cooperando e mobilizando-se em prol da afirmação e desenvolvimento de um território e de uma ideia de futuro".

Já para a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro (CCDR Centro), Isabel Damasceno, o reconhecimento do projecto "é o corolário de uma aposta efectuada, ao longo de duas décadas, num território marcado pelo despovoamento do mundo rural". "A utilização de fundos europeus, aliada ao investimento privado mobilizado, tem impulsionado a economia local das Aldeias do Xisto, contribuindo para a coesão territorial na região", acrescenta, em nota de imprensa.

Segundo a ADXTUR, a nomeação justifica-se pela aposta conjunta na preservação e promoção "de uma identidade cultural única, através da implementação de projectos inovadores, ligados a vários domínios da sociedade e apoiados por fundos europeus, convocando novos saberes e olhares, abrindo-se ao mundo e sem receio de experimentar".

O objectivo da rede Aldeias do Xisto, com sede no Fundão, no distrito de Castelo Branco, é afirmar este território como um destino para viver, investir, criar e aprender, visitar e usufruir, de forma a impulsionar a economia local e a criar oportunidades de emprego e retorno económico para os agentes locais.

"O projecto colocou - e continua a colocar - as comunidades locais no centro do desenvolvimento, envolvendo-as activamente em todas as fases, desde o planeamento à implementação", destaca a ADXTUR.