Coreia do Norte dispara mísseis de cruzeiro em direcção ao mar Amarelo

É a segunda operação do género na Coreia do Norte na última semana, depois do disparo de dois mísseis balísticos na quarta-feira.

A Coreia do Norte disparou nas últimas horas "vários mísseis de cruzeiro" em direcção ao mar Amarelo, a Oeste do território da Coreia do Sul, disseram as autoridades sul-coreanas neste sábado.

Esta é a segunda vez nesta semana que o Exército de Pyongyang dispara mísseis na direcção da Coreia do Sul, depois do lançamento de dois mísseis balísticos na quarta-feira, no meio de um aumento da tensão na península devido ao programa nuclear norte-coreano.

Os disparos de quarta-feira aconteceram poucas horas depois de um submarino equipado com mísseis balísticos nucleares ter surgido ao largo da Coreia do Sul.

Na quinta-feira, Pyongyang avisou que o envio para a Coreia do Sul de porta-aviões, bombardeiros e submarinos com mísseis nucleares norte-americanos pode levar ao uso de armas nucleares pela Coreia do Norte.