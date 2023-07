A arte dá o tom no Artsy Cascais Boutique Hotel

Fica na vila onde a alta burguesia passava as férias. Por isso, é natural que Francisco Maria Balsemão tenha aberto as portas do palacete ao cliente que procura a exclusividade.

Nos meses de Verão era ali, no centro da vila, junto à igreja e de frente para a Cidadela de Cascais, que Francisco Maria Balsemão passava os dias, em casa do avô materno, um palacete de 1899. Quando o herdou, decidiu que seria perfeito para o transformar num hotel, uma vez que fica em plena Avenida D. Carlos, com vista para a baía. A partir do edifício antigo, e aproveitando o pátio, nasceu uma ala nova com uma fachada com assinatura de Vhils. É o Artsy Cascais Boutique Hotel.