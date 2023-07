Festival Amplifest já tem alinhamento e liberta bilhetes diários

A nona edição do festival sediado no Porto e organizado pela promotora Amplificasom está de volta ao Hard Club, no Porto, e já tem alinhamento para o fim-de-semana de 22 a 24 de Setembro próximo. A organização anunciou ainda que irá disponibilizar um número limitado de bilhetes diários, sendo que o passe-geral para o festival encontra-se já esgotado, bem como para ver From Ruin, parceria entre Rui Chafes e os Candura (22 de Setembro, 20h em Serralves).

Do alinhamento de um festival que mantém a filosofia de não ter “cabeças-de-cartaz”, como frisou o seu mentor, e fundador da Amplificasom, André Mendes ao PÚBLICO, no primeiro dia, 23, sobem a palco Amenra, Ashenspire, Big

Brave, Celeste, Ellereve, Hetta, Hexvessel, Mutoid Man, NecrØ e Sir Richard Bishop.

Já para o dia 24 a vez a Aeviterne, David Eugene Edwards, Divide and Dissolve, Esben and the Witch, Hide, Hilary Woods, Ken Mode, MДQUIИД e Sunn O))), o primeiro nome a ser divulgado em Março deste ano.

Ainda no dia 24 de Setembro, lugar a cinema com Earth: Even Hell has its Heroes, de Clyde Petersen, no Batalha Centro de Cinema (entrada livre com início às 11h).

O preço dos ingressos de dia é de 69 euros e podem ser adquiridos online.