Morreu Kevin Mitnick, “o mais famoso hacker do mundo”

“De estudante faz-tudo a fugitivo do FBI, criminoso preso e, finalmente respeitado profissional de cibersegurança”, assim foi o percurso do kacker norte-americano.

“O rei dos hackers morreu”, escreve o site francês 01.net, especializado nas novas tecnologias. “Rei”, “lenda”, “ícone”, “referência”, “inspiração” ou “pioneiro” são termos que se repetem nas notícias e epitáfios publicados nas redes sociais: Kevin Mitnick, conhecido como Condor nas décadas em que iludia as autoridades, o primeiro hacker a integrar a lista de fugitivos mais procurados do FBI, morreu aos 59 anos, 14 meses depois de ser diagnosticado com cancro do pâncreas.