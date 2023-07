Vereador Fernando Paulo demite-se de movimento criado por Rui Moreira

O vereador Fernando Paulo apresentou a sua demissão, “com efeitos imediatos” esta quarta-feira. O detentor das pastas da Educação e Coesão Social sai em ruptura com o actual líder do movimento, o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, considerando mesmo que algumas das suas atitudes têm demonstrado “desrespeito e falta de solidariedade pessoal e institucional, nomeadamente ao Presidente da Câmara”.

Na carta, à qual o PÚBLICO teve acesso, Fernando Paulo justifica a sua saída com a avaliação negativa da liderança de Filipe Araújo: “A actual direcção não tem dado especial atenção, suporte e apoio aos autarcas eleitos”, escreveu.

O vereador, que no anterior mandato foi presidente da Domus Social, lamenta que as eleições de 2025 sejam “o assunto prioritário da direcção desde que foi eleita”, apesar de o mandato em curso “nem sequer ter atingido os dois anos”. Segundo Fernando Paulo, Filipe Araújo tem tornado públicas “posições estratégicas sem sequer ouvir os autarcas eleitos, associados ou reunir a Assembleia Geral, em vez de se concentrar e apoiar a governação da cidade e as medidas e políticas de desenvolvimento traçadas pelo presidente da câmara”.

Citando uma notícia do PÚBLICO com cerca de um mês, onde se dava já conta de críticas internas ao actual líder do movimento, precisamente por estar já focado nas autárquicas de 2025, o vereador acusa a actual direcção do movimento de ainda não ter reunido o Conselho Consultivo e revelar "dificuldades em assegurar a gestão administrativa e corrente".

Filipe Araújo já avisou que não está disponível para integrar listas partidárias, embora, como referiu numa entrevista ao Jornal de Notícias, aceite o apoio de “partidos democráticos”. Rui Moreira nega, mas tem sido apontado como o possível líder do PSD às eleições para o Parlamento Europeu.

Na carta de demissão, vereador Fernando Paulo, que foi vereador na Câmara de Gondomar antes de se mudar para o Porto, deixa elogios rasgados e uma promessa ao presidente da autarquia: “Contará comigo até ao último dia para prosseguir com toda a serenidade, carácter e dignidade a missão e serviço ao Porto. Guardarei para a vida a honra e oportunidade que me concedeu de trabalhar pelo Porto ao seu lado.”