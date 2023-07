A prometida renovação da Linha do Vouga está totalmente parada

A Linha do Vouga encontra-se actualmente sem nenhum troço em obras quando estava planeado que nesta altura mais de metade da linha já estivesse renovada. A única linha de via estreita do país mede 95 quilómetros, mas só 27 foram renovados. Os restantes 68 quilómetros (72% do total) continuam à espera que a IP faça as respectivas adjudicações.

