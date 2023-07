Morreu o cantor Tony Bennett

Tony Bennett, uma das grandes vozes do século XX e alguém que continuou a trabalhar após a chegada do novo milénio, impermeável a modas e inovações musicais, morreu esta sexta-feira de manhã em Nova Iorque. A notícia foi avançada pela Associated Press. O cantor, que dedicou a vida a manter viva a chama do grande cancioneiro americano, tinha 96 anos. Foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016, algo que fez a sua memória falhar e que só foi anunciado em 2021.

Nascido Anthony Dominick Benedetto, filho de pai imigrante italiano e mãe de origem italiana mas nascida nos Estados Unidos, em 1926, em Queens, Nova Iorque, Bennett cresceu na pobreza e desde cedo demonstrou interesse nas artes. Quer a cantar, quer a pintar, actividades que estudaria e praticaria ao longo da vida. Passou pelo exército americano, tendo participado na recta final da Segunda Grande Guerra, em França e na Alemanha. Começou a gravar no final da década de 1940, lançou o primeiro álbum em 1952 e foi conquistando gerações de fãs. Na longa lista de prémios acumulados nas últimas sete décadas, conta com duas dezenas de Grammy.

Bennett continuou a gravar até 2020, reformando-se da música com dois derradeiros concertos no Radio City Music Hall, a 3 e 5 de Agosto de 2021, ao lado de Lady Gaga, com quem gravou dois discos, e em comemoração do seu 95.º aniversário.