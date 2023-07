Quem é que queria hoje uma Barbie anoréctica?

A música dos Carpenters nunca mais soou da mesma maneira depois de Karen Carpenter, 32 anos, a voz do duo, ter colapsado na casa familiar de Downey, na Califórnia, o corpo exaurido pela anorexia. O mundo perfeito deste duo de irmãos, Richard e Karen, uma sublimação do sonho e do subúrbio americano (para uns), uma impostura (para outros), maquilhagem da América de Nixon, foi então levado a um patamar em que a desfiguração era uma ameaça. Seria também desejada? A voz de Karen, a voz de Close to you, We've only just begun ou de Rainy days and mondays, "delicodoce" ou capaz da "perfeição" e de coisas que nenhuma outra atingia, como quer que seja, tornava-se por isso assombrada ainda que fosse já assombrosa.

