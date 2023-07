Ensino superior: taxa de abandono quase não baixou depois da pandemia

Um em cada dez estava fora do superior um ano depois de ter entrado. Descida está longe de compensar subida do ano anterior. Desemprego em mínimos históricos.

Os números do abandono do ensino superior continuam a reflectir o crescimento deste indicador registado na pandemia de covid-19. De acordo com a última actualização do portal Infocursos, a percentagem de estudantes que já não se encontravam no sistema de ensino superior um ano depois de se terem inscrito pela primeira vez baixa 0,1 pontos percentuais, o que é insuficiente para compensar o aumento de quase 2 pontos verificado no ano anterior.