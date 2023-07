A tábua de salvação de Costa

António Costa não tirou um coelho da cartola no discurso que levou para o debate do estado da nação. No campeonato dos anúncios, o primeiro-ministro não foi muito mais longe do que dizer, sem detalhar, que, esta sexta-feira, fecha com as autarquias um acordo sobre descentralização para a recuperação de 451 escolas e que o Governo estuda mais medidas para apoiar as famílias no pagamento do crédito à habitação.

