Embaixada sueca em Bagdad invadida e incendiada

Protesto no Iraque em resposta à destruição de exemplares do Corão em manifestações em Estocolmo.

Centenas de manifestantes invadiram a embaixada da Suécia em Bagdad às primeiras horas desta quinta-feira, incendiando o edifício, em resposta à autorização concedida pelas autoridades suecas para a realização de um protesto em Estocolmo em que é esperada a destruição de um exemplar do Corão em frente à embaixada do Iraque no país nórdico.

Não há notícia de vítimas. Os governos do Iraque e da Suécia recusaram comentar o incidente, escreve a Reuters.

O protesto desta quinta-feira em Badgad foi convocado pelo influente líder religioso xiita Moqtada al-Sadr, através da plataforma de mensagens Telegram.

Em Junho, al-Sadr convocara outro protesto semelhante depois de um cidadão iraquiano ter queimado um exemplar do Corão em frente a uma mesquita em Estocolmo, num acto também autorizado pela polícia sueca.

Vários governos de países de maioria islâmica, como o Iraque, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e Marrocos condenaram na altura a destruição do Corão na Suécia. Os Estados Unidos também condenaram o incidente, ressalvando no entanto o direito ao protesto e à liberdade de expressão.