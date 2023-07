As Damas Trocadas: estreia moderna de ópera de Marcos Portugal, em Vila Real

Co-produção entre Teatro de Vila Real e Casa de Mateus terá uma única récita. Ópera do século XVIII do compositor português Marcos Portugal foi um sucesso quando da sua estreia em Veneza.

Quando a farsa Le Donne Cambiate, de Marcos Portugal (1762–1830), foi estreada em 1797, no Teatro San Moisè, em Veneza, foi recebida com furor – o compositor, nascido em Lisboa mas que viria a morrer no Rio de Janeiro, vivia então uma década de grande pujança e sucesso internacional. A ópera foi depois apresentada em diversas cidades europeias e a Lisboa chegou em 1804, mas os documentos em que esta nova co-produção do Teatro de Vila Real (TVR)​ e da Fundação Casa de Mateus (FCM) se baseia são provenientes do Rio de Janeiro.