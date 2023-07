Nem se sabe por onde começar

Desconheço a investigação em que o Ministério Público (MP) realizou buscas nas sedes do PSD e nas casas de Rui Rio e de outros dirigentes do partido. Há muita gente cheia de certezas. Sabem quem fez a denúncia, os factos que estão em causa, que a lei é claríssima e não há crime, que as buscas foram abusivas e desproporcionadas e que se apreenderam documentos e objectos desnecessários. Eu não tenho esse dom. Só conheço o que a imprensa mostrou e, como já vi montanhas parirem ratos e ratos parirem montanhas, fico prudentemente desconfiado. Entre desacreditar a investigação, como um desvario do MP para acabar com a democracia – coisa absurda –, ou proclamar que se descobriu o caso de corrupção partidária do século – coisa improvável –, vou aguardar.

