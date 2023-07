Governo prevê acréscimo de 150 e de 250 euros para coordenadores na carreira de informática

A carreira de informática continuará a prever a função de coordenação e os trabalhadores indicados para este cargo terão um suplemento de 150 ou de 250 euros mensais, consoante se trate de técnicos ou de especialistas de sistemas e tecnologias de informação

À saída da reunião desta quarta-feira, Maria Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), revelou que o Governo melhorou a sua proposta para a revisão da carreira informática, aceitando algumas das propostas dos sindicatos.

O dirigente dos serviços, adiantou, pode designar um trabalhador para assumir a coordenação de projectos por um período de dois anos (renováveis, desde que não excedam a duração do projecto) e está prevista a existência de um suplemento remuneratório de 150 euros, caso se trate de técnicos de sistemas e tecnologias de informação, ou de 250 euros, para os especialistas de sistemas e tecnologias de informação.

Actualmente, a carreira de informática prevê a existência de funções de coordenador técnico e de coordenador de projectos, com direito a um acréscimo remuneratório de cerca de 140 ou de 240 euros. Na proposta inicial, o Governo extinguia estas funções, mas, face às críticas dos sindicatos e dos trabalhadores do sector, acabou por propor um novo artigo prevendo funções de coordenação de projectos ou de actividades e por melhorar o suplemento pago aos coordenadores.

“Houve um avanço, para melhor, face à proposta inicial”, sublinhou a dirigente do STE no final da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

Antes, a dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), Elisabete Gonçalves, tinha já dito à Lusa que o Governo iria manter as coordenações e incluir um “suplemento de coordenação para quem está a desempenhar aquelas funções".

Segundo Elisabete Gonçalves, ficaram ainda em cima da mesa questões como a transição da carreira de técnico-adjunto de informática para a nova carreira de técnico de sistemas e tecnologias de informação e a valorização salarial, temas sobre os quais os sindicatos esperam que haja desenvolvimentos na reunião suplementar que deverá ter lugar na próxima semana.

Na terça-feira, no Parlamento, a secretária de Estado já tinha assumido que iriam criar um suplemento específico para os coordenadores.