Governo melhora salários de topo na carreira de informática

O Governo melhorou os salários de topo das duas novas carreiras de informática e decidiu manter as funções de coordenação, com a atribuição de um suplemento, indo ao encontro de algumas das reivindicações dos sindicatos. A proposta apresentada nesta quarta-feira aos representantes dos trabalhadores prevê que, no topo da carreira, um especialista de sistemas e tecnologias de informação possa ganhar mais 555 euros do que agora. Já os técnicos poderão ficar a ganhar mais cerca de 18 euros.

