Ambientalistas voltam a alertar para perigos do acordo UE-Mercosul

Associações ambientalistas alertam para o eventual impacto do acordo UE-Mercosul no ambiente, direitos humanos, trabalhadores, pequenos agricultores e no bem-estar animal.

O acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o bloco Mercosul, que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, foi um dos tópicos de debate na cimeira da UE com os países da Comunidade de Estados da América Latina e Caraíbas (CELAC). Este pacto continua a ser criticado por associações ambientalistas, que convergiram a Bruxelas para alertar para o impacto do acordo no ambiente, direitos humanos, trabalhadores, pequenos agricultores e no bem-estar animal.

A cimeira UE-CELAC decorreu esta segunda e terça-feira em Bruxelas, após oito anos sem reuniões de alto nível entre os blocos, com a participação de mais de 50 líderes, entre os quais o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e o primeiro-ministro português, António Costa.

No final da cimeira, a coligação Stop EU-Mercosur, que reúne mais de 450 organizações da Europa e da América Latina, lançou um comunicado onde critica o anúncio dos líderes da UE e do Mercosul de que pretendem concluir o tratado até ao fim deste ano.

Na segunda-feira, activistas montaram na Praça do Luxemburgo, em Bruxelas, uma "torre Jenga da ganância UE-Mercosul", apelando ao fim do acordo comercial UE-Mercosul

“Mais conversações secretas apenas conduzirão a um resultado que coloca as florestas, o clima e os direitos humanos sob uma pressão insuportável”, alertou Lis Cunha, da Greenpeace Alemanha, citada num comunicado da coligação Stop EU-Mercosur.

“Em vez de avançar com um acordo concebido para a exploração empresarial, a UE e os países do Mercosul devem começar de novo e repensar a sua relação de uma forma que coloque o planeta, as pessoas e os animais acima da destruição do nosso planeta para obter lucros a curto prazo”, sublinha a activista.

Na segunda-feira, activistas de 50 organizações tinham montado na Praça do Luxemburgo, em Bruxelas, uma "torre Jenga da ganância UE-Mercosul", recriando uma versão gigante do jogo. Os grupos ambientalistas apelam aos decisores políticos de ambos os lados do Atlântico para "pararem o acordo comercial UE-Mercosul e reabrirem as negociações pelas pessoas, animais e o planeta".

Desflorestação e sustentabilidade

O acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, alvo de negociações ao longo de 20 anos, atingiu um compromisso político em 2019, mas a ratificação continua por concluir devido a questões ambientais levantadas pela UE durante o período em que Jair Bolsonaro presidiu ao Brasil.

No ano seguinte ao compromisso alcançado, o Presidente francês, Emmanuel Macron, rejeitou o acordo, depois de um estudo revelar o risco de um aumento de desflorestamento com a entrada em vigor. Dentro da UE, também a Áustria apresenta reservas em relação ao acordo da UE-Mercosul por razões comerciais e ambientais.

A Comissão Europeia propôs uma adenda sobre desflorestação e sustentabilidade e aguarda neste momento uma resposta do Mercosul ao documento complementar proposto pelo bloco comunitário. Apesar das críticas, a actual presidência espanhola da UE espera que esta cimeira seja um ponto de partida para desenvolvimentos na conclusão do acordo UE-Mercosul.

Na segunda-feira, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, defendeu um acordo UE-Mercosul "baseado na confiança mútua" e não "em ameaças", argumentando que as exigências ambientais europeias são "desculpa para o proteccionismo".

Lula da Silva afirmou esperar que a UE e o Mercosul finalizem este ano o acordo comercial, para "abrir horizontes" aos blocos regionais, pedindo "um sinal" do compromisso. "Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes e que responda a desafios presentes e futuros."

Para algumas organizações ambientalistas, pelo contrário, a adenda proposta pela UE não é sequer suficiente para sanar as ameaças ambientais que identificam no tratado. Alberto Villarreal, da Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC), defende que “nenhum protocolo ambiental suplementar será alguma vez capaz de eliminar as ameaças às pessoas, aos territórios e ao planeta que estão embutidas neste acordo de comércio livre neocolonial e perversamente orientado para o lucro empresarial".

Citado no comunicado da coligação Stop EU-Mercosur, o activista apela a "acordos socio-ambientais multilaterais vinculativos", que permitam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, "e não de falsas soluções baseadas no mercado”.

Questionado sobre o acordo comercial que falhou em 2019, o primeiro-ministro português, António Costa, recordou que o quadro político do Brasil era diferente na altura e que o então Presidente Jair Bolsonaro "não tinha nenhum compromisso com as alterações climáticas, cuja existência negava". "Hoje o Presidente do Brasil é o campeão da defesa da Amazónia, é o campeão da luta contra a desflorestação, o campeão da luta contra as alterações climáticas", acrescentou.

António Costa reconheceu que "há avanços entre os países do Mercosul" e que, em princípio, já está preparada a resposta que vai ser apresentada à União Europeia.

Foto Emmanuel Macron e Lula da Silva Reuters

"Ritmo alarmante de destruição da natureza"

Em entrevista ao Azul, no início de Junho, a directora da Human Rights Watch no Brasil, Laura Canineu, alertou que "é importante que a UE se mantenha vigilante, para que Lula possa realmente cumprir o que prometeu, em relação aos povos indígenas e a ser um líder na maior crise que a humanidade está vivendo, que é a crise climática".

"Entendemos que a União Europeia, por exemplo, não pode ratificar o acordo Mercosul-UE se o Brasil não mostrar progresso efectivo na redução do desmatamento e no combate à impunidade por actos de violência e criminalidade contra os defensores da floresta", acrescentou ainda Laura Canineu.

De acordo com o comunicado da coligação Stop EU-Mercosur, várias análises têm mostrado que "a redução dos direitos aduaneiros e dos controlos de produtos como as peças de automóveis, os pesticidas provenientes da UE e a carne bovina e aves de capoeira provenientes de países da América do Sul aumentarão o ritmo já alarmante de destruição da natureza".

Morgan Ody, da coordenação europeia da organização La Via Campesina, alerta que “os acordos de comércio livre estão a tornar impossível aos agricultores de média e pequena escala viverem da agricultura, e é por isso que os camponeses são contra eles".

"Os agricultores de ambos os lados não querem produzir para exportar e competir", defende a activista francesa, citada no comunicado subscrito por 450 organizações. "Queremos produzir para alimentar as comunidades locais, dando prioridade ao comércio local, nacional e regional acima do comércio internacional."

Morgan Ody apela, assim, aos membros do Parlamento Europeu e aos governos "de ambos os continentes" para que se unam como "aliados da soberania alimentar e aumentem a pressão para anular o acordo UE-Mercosul”.

Em Novembro do ano passado, mais de 200 organizações de todo o mundo (incluindo 16 associações portuguesas) apelaram aos decisores políticos para que defendam "o controlo democrático dos acordos comerciais" e se oponham às tentativas de aprovar o acordo comercial sem a ratificação pelos parlamentos de todos os Estados-membros. As ONG afirmam, baseadas numa análise jurídica, que esta manobra constitui uma violação do mandato de negociação que os Estados-membros da UE conferiram à Comissão.

No seu todo, a região da América Latina e Caraíbas é responsável por mais de 50% da biodiversidade do planeta, representando também 14% da produção mundial de alimentos e 45% do comércio agro-alimentar internacional líquido. É ainda uma potência para energias renováveis, com as fontes alternativas a serem responsáveis por cerca de 60% do cabaz energético da região.