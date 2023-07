Urgência Pediátrica do Hospital de Faro encerra durante 24 horas

Uma criança de Vila Real de Santo António que precise de ir ao Serviço de Urgência tem de percorrer mais 120 quilómetros. Por falta de médicos, o Hospital de Faro encerra esta terça-feira, 18 de Julho, por um período de 24 horas, a Urgência de Pediatria. Os doentes mais graves serão reencaminhados para o Hospital de Portimão. “Com a dificuldade de recursos humanos, temos de ter opções e pelo menos uma resposta na região”, justificou a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Ana Varges Gomes. A declaração, feita aos jornalistas, deu-se após uma visita da Comissão Parlamentar de Saúde, destinada a avaliar as condições para tratar residentes e turistas durante o Verão.

Ana Varges Gomes afirmou que é “muito difícil” fixar profissionais de saúde. “Acabam a especialidade e, se abre um concurso a norte, vão embora”, referiu, lembrando que o ordenado é o mesmo, mas o custo de vida (principalmente o preço da habitação) é inferior. Por outro lado, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS), Paulo Morgado, na mesma linha de pensamento, defendeu que a “remuneração [dos profissionais de saúde] deverá estar associada ao desempenho”. Os cuidados de saúde primários, nos últimos três anos, disse, registaram um aumento superior a 20%. Numa perspectiva futura sobre o modelo do SNS na região, ambos os dirigentes preconizam a criação de uma única Unidade de Saúde Local (USL): “Dividir torna-nos mais pequenos.”

Ainda em relação ao serviço de urgências de pediatria, a presidente do CHUA disse que adoptou, com a comissão executiva do SNS, o “princípio de que a Urgência de Pediatria é garantida”, seja em Faro ou Portimão. O reforço de profissionais nesta área, adiantou, está fazer-se com recurso a “acordos de mobilidade” com outros hospitais, tendo como contrapartida o pagamento de horas extraordinárias aos médicos.

Sobre a demissão de Horácio Guerreiro, director clínico do CHUA, disse que o motivo “foi uma questão de interpretação das coisas”. Em causa esteve a abertura aos fins-de-semana do bloco de partos de Portimão, algo que teria sido “acordado” com a comissão executiva do SNS contra a vontade de Horácio Guerreiro.