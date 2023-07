Director-geral dos Serviços Prisionais garante que não há pessoas presas por consumo de droga

Nas estatísticas do SICAD citadas pelo PS, há consumidores condenados. Mas foram-no por furto ou roubo, diz Rui Abrunhosa. PAN, IL e Livre associam-se a proposta do PS para a descriminalização.

As reservas manifestadas pelos ministros da Administração Interna e da Saúde e os pareceres contra subscritos pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), bem como a tomada de posição igualmente pouco entusiasta do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências (SICAD), não demoveu o Partido Socialista (PS) de manter o diploma legislativo, que entrou na Assembleia da República no final de Junho, e prevê descriminalizar o consumo de droga independentemente da quantidade detida pela pessoa interceptada pela polícia. Não só isso, como o PS ganhou o apoio de mais três partidos.