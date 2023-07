Grease e Não Dês Bronca para ver num cinema ao ar livre (e grátis) no Porto

De 19 a 22 de Julho, o Batalha Centro de Cinema leva o cinema para a rua com o programa Oásis, que tem curadoria de Dário Oliveira e Garbiñe Ortega.

O programa conta com uma sessão de família e com dois eventos, além das cinco sessões planeadas. De quarta-feira, 19, a sábado, 22, vão estar disponíveis dez filmes para assistir, dos quais cinco são exibidos no sábado no programa de curtas-metragens Festa Para Sempre. Na maioria das sessões a entrada é gratuita, com a excepção dos filmes La ideia de un lago e As Férias do Senhor Hulot.

A primeira exibição é no dia 19, às 21h30, com o filme Do The Right Thing (traduzido para português para Não Dês Bronca​), realizado por Spike Lee, uma história focada nas comunidades negra e italiana que faz um retrato político dos EUA nos anos 80. No mesmo dia, começa uma exposição do cineasta Luke Fowler, inspirada no São João e que vai ser exibida até 13 de Agosto.

No dia 20 de Julho a sessão de cinema inicia-se às 19h15 com a longa-metragem de Milagros Mumenthaler La ideia de un lago, inspirada no livro Pozo de Aire de Guadalupe Gaona. Às 21h30 é exibido o documentário Jazz on a Summer's Day de Bert Stern, que acompanhou os músicos do Festival de Jazz de Newport em 1958. Já 21 de Julho é dia de assistir ao clássico musical de Rendal Kleiser Grease, que vai ser exibido às 21h30.

A sessão de família acontece no sábado (dia 22), às 15h15, com a exibição do filme As Férias do Senhor Hulot. Às 21h30, há para ver o filme-concerto Jonathas de Andrade: Olho da Rua, comissariado pela Fondazione In Between Art and Film. A partir das 22h30 começa o programa de curtas-metragens com "conceitos que se relacionam com o Verão" que inclui Labor of Love, Fiesta Forever, Milk of Amnesia, Queen e Curses.