Vamos remar nos lagos da Suíça?

A Suíça está coberta de lagos enormes, que, mais do que serem apenas contemplados, podem ser palco de muita diversão, se decidir abandonar as margens e deixar-se envolver pelas águas. Com os dias de calor, parece haver sempre alguém a nadar, onde existir um pedaço de água límpida, ou a praticar paddle ou caiaque. Experimentámos as duas últimas actividades e a conclusão é óbvia: os suíços sabem divertir-se.

