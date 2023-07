Segunda na TV: Vortex no túnel e a Europa Vista de Cima

CINEMA

Nunca Digas Nunca

Cinemundo, 21h

O agente imobiliário Oren Little é um misantropo convicto que gosta de alimentar a mística à volta do seu génio difícil. Antipático com todos os que, por azar do destino, consigo se cruzam, só tem um objectivo em mente: vender uma última casa e reformar-se. Mas a ideia paradisíaca de uma reforma solitária e em total reclusão é posta em causa quando o seu único filho, de quem perdeu o rasto há já alguns anos, lhe vem pedir para cuidar da neta de nove anos, de cuja existência ele nunca chegou a ter conhecimento. Sem saber o que fazer à criança, Oren decide deixá-la com Leah, a vizinha do lado e a única pessoa com quem, ainda assim, sente algum desejo de manter algum tipo de relacionamento amigável. Porém, à medida que os dias se transformam em semanas, Oren vai-se deixando seduzir pela criança que, com os seus modos doces e inocentes, consegue abrir algumas brechas no seu coração de pedra. Realizado por Rob Reiner (Um Amor Inevitável), segundo um argumento de Mark Andrus, uma comédia sobre o amor nas suas formas mais puras. Conta com Michael Douglas, Diane Keaton e Sterling Jerins como protagonistas.

Vortex

TVCine Edition, 22h

Realizado por Gaspar Noé, o premiado realizador de Irreversível (2002), Enter The Void (2009) ou Clímax (2018), este filme segue a história de um casal de idosos a viver em Paris – ele, interpretado pelo mestre do terror Dario Argento; ela, pela veterana actriz Françoise Lebrun. Durante quase duas horas e meia, o espectador acompanha o seu dia-a-dia, enquanto tentam lidar com a progressão das suas doenças (ele tem problemas de coração e ela sofre de Alzheimer) e a inexorável passagem do tempo.

O Túnel – Encurralados

RTP2, 23h01

Estreia deste filme do norueguês Pål Øie sobre o embate de um camião cisterna num túnel nas montanhas da Noruega. Com várias pessoas encurraladas no gelo e na escuridão — adolescentes, famílias e turistas — há dificuldades que se acrescem ao resgate. Quando se leva ao limite a premissa “salve-se quem puder”, o que poderá acontecer?

SÉRIE

Evil

Fox, 23h04

Estreia da terceira temporada de Evil, um série que segue a psicóloga Kristen Bouchard (Katja Herbers) que, indo contra o seu cepticismo, aceita trabalhar para a Igreja Católica. Agora, colabora com o seminarista David Acosta (Mike Colter) e com Ben Shakir (Aasif Mandvi) investigando a veracidade de milagres, possessões demoníacas e outras situações sobrenaturais. A nova temporada traz uma máquina que promete medir o peso de uma alma quando esta deixa o corpo, e outros casos que podem ter uma explicação científica ou paranormal.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Cidade em 2 ou 3 Dias

RTP2, 20h35

Estreia da segunda temporada desta série documental que leva a uma viagem por uma capital europeia por uns dias. A série propõe-se afastar dos monumentos mais conhecidos e ir pelas partes mais típicas (ou secretas) de cidades como Atenas, Berlim, Copenhaga, Dublin, Helsínquia, Estocolmo, Valência ou Viena.

Europa Vista de Cima

National Geographic, 22h10

Continuando a temática de viajar pela Europa, chega a quinta temporada de Europa Vista de Cima, que propõe uma forma engenhosa de descobrir o continente, com cameras voadoras que nos levam pelo Mediterrâneo, pela Croácia, por Malta, e pelas Ilhas Canárias e Baleares de Espanha. Sempre vistas do céu.

CULINÁRIA

Ó da Casa

Casa e Cozinha, 22h

Joana Laranjeira regressa com novos episódios, nesta segunda temporada, em que responde a pedidos dos seus seguidores na sua página de Instagram (mais de 50 mil) sobre como reaproveitar ou criar peças de mobiliário e decoração.

INFANTIL

Monskids

Panda+, streaming

Estreia. Estamos na Monsiland, na ilha da Paz, havendo ainda o Mar do Amor ou o Vulcão da Raiva. Os personagens sentem estas emoções e vão tentar aprender a lidar com elas.

Mickey Mouse Funhouse

Disney Jr., 8h30

Novos episódios da segunda temporada de Mickey Mouse Funhouse, uma série que junta Margarida, Donald, Pateta e Pluto em aventuras cheias de diversão. Entre batotas a jogar às cartas, um dia dedicado a tartes e a adopção de uma cadelinha, há sempre algo a acontecer.