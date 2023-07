Investigadora Isabel Gonzaga vence Prémio Estudar a Dança de 2022

A investigadora Isabel Gonzaga foi distinguida com o Prémio Estudar a Dança/2022 do Museu Nacional do Teatro e da Dança (MNTD), no valor de 5000 euros, e a menção honrosa foi para Vanessa Montesi, anunciou aquela instituição esta segunda-feira.

O Prémio Estudar a Dança "celebra o extraordinário espólio do MNTD", e "destina-se a galardoar trabalhos académicos de excepcional qualidade que contribuam para o conhecimento desta arte, estimulando o desenvolvimento uma área disciplinar que tem sido pouco cultivada no nosso país", refere o MNTD em comunicado.

Este prémio surgiu "na sequência de uma significativa doação" feita pelo ex-ministro da Cultura e historiador da dança, José Sasportes, em 2015, que "tornou a biblioteca e o arquivo do museu no mais amplo acervo bibliográfico e documental no campo da dança teatral em Portugal", a par do seu notável património relativo à evolução da dança, lembra o MNTD. O prémio tem o patrocínio da Fundação Millenium bcp.

Nesta segunda edição, o prémio contempla teses de doutoramento sobre a história e/ou a estética da dança teatral, defendidas nos últimos cinco anos num estabelecimento de ensino nacional ou estrangeiro. Isabel Gonzaga venceu com uma tese de doutoramento, "Encenar Le Bourgeois Gentilhomme: reconstruir, interpretar e adaptar uma comédie-ballet de Molière, Lully e Beauchamp".

A menção honrosa, sem qualquer valor pecuniário associado, foi atribuída a Vanessa Montesi, pela sua tese "Moving across page, stage, canvas: theatrical dance as a form as itermedial translation".

O júri foi presidido por José Sasportes, e constituído pelo musicólogo Rui Vieira Nery, pelo investigador José Carlos Alvarez, ex-director do MNTD, e pelo actual director, Nuno Costa Moura.

O galardão é atribuído anualmente, distinguindo, alternadamente, trabalhos de investigação de mestrado e de doutoramento. Na primeira edição, foi galardoada a dissertação de mestrado sobre o impacto da Internet na dança teatral contemporânea, com o título de Dança e Internet - Conectividade e Participação na Criação Coreográfica, de Raquel Madeira.

A cerimónia de entrega do prémio realiza-se no dia 20 de Julho, às 18h30, no Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa.