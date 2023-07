Incêndio no Pinhal Novo lavra junto à A12

Um incêndio deflagrou na tarde deste domingo, pelas 16h, no Pinhal Novo, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

O fogo está a lavrar numa zona rural junto à A12 e ao parque de campismo do Pinhal Novo. Pelas 19h50 estavam envolvidos no combate às chamas, dificultado pelo vento forte, 87 operacionais, apoiados por 27 viaturas e três aeronaves.

Foto Fumo do incêndio do Pinhal Novo DR

Não há registo de feridos nem habitações em risco, confirmou à Lusa fonte da Protecção Civil.

Já a Norte, estiveram activos durante esta tarde três incêndios no distrito de Viana do Castelo, que obrigaram à mobilização de uma centena de bombeiros, 30 veículos e cinco meios aéreos. Às 19h, o único incêndio que permanece activo é o que começou pelas 15h na localidade de Deão, no concelho de Viana do Castelo.