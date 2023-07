Alcaraz acaba com reinado de Djokovic e conquista Wimbledon

Jovem espanhol confirma o grande momento de forma que atravessa e consolida estatuto de líder do ranking.

O espanhol Carlos Alcaraz pôs fim a um longo reinado de Novak Djokovic no All England Club, ao conquistar o primeiro título no torneio de Wimbledon, graças a um triunfo por 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 na final disputada neste domingo.

O número um do ranking ATP, de 20 anos, bateu o sérvio, que soma sete títulos em Wimbledon, e tornou-se no tenista mais jovem a levantar o troféu desde Boris Becker, em 1986, com 18 anos.

Na sequência de uma maratona de 4h46m, Alcaraz materializou o segundo triunfo da carreira num torneio do Grand Slam, depois de ter vencido o Open dos Estados Unidos em 2022.