Lionel Messi oficializado em Miami

Clube norte-americano anunciou apresentação do astro argentino para este domingo, após mais de um mês de espera desde a transferência do ex-PSG.

Anunciada e assumida a contratação de Lionel Messi pelo próprio jogador na primeira semana de Junho, o Inter Miami avançou este sábado para a oficialização da transferência do astro argentino, ex-PSG, numa cerimónia que estava pendente de pormenores burocráticos indispensáveis para consumar a mudança para a MLS.

Num vídeo publicado nas plataformas digitais do clube norte-americano, Messi ostenta a camisola número 10 com que deverá surgir na apresentação aos sócios, agendada para este domingo.

“Vemo-nos em Miami”, avisa Messi com as cores do Inter Miami em vídeo que partilhou nas redes sociais.

Aos 36 anos, por sete vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi assinou um contrato válido até 2025 com a equipa dos Estados Unidos, escolha do argentino depois de avaliar as possibilidades de rumar à Liga saudita ou regressar ao FC Barcelona.

Depois de ter anunciado não pretender disputar a próxima fase final do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, organizado por México, Estados Unidos e Canadá, o Campeão do Mundo no Qatar pode começar a preparar aquele que será muito possivelmente o último capítulo de uma carreira brilhante, feita de mais de duas décadas ao serviço do FC Barcelona, a que se seguiram duas temporadas em Paris.