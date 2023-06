MLS: a nova casa de Messi quer ser mais que um lar de idosos

Com Lionel Messi, a liga norte-americana de futebol quer dar o salto que não deu com David Beckham. Em Miami, no entanto, é um clube em crise que espera o argentino.

Lionel Messi, Miami, 2023. David Beckham, Los Angeles, 2007. A chegada do argentino à Major League Soccer (MLS) eclipsa a do inglês por várias ordens de grandeza, mas ambas são indissociáveis. Em cinco anos no LA Galaxy, com dois empréstimos ao AC Milan pelo meio, o inglês não conseguiu cumprir, sozinho, a expectativa desmedida em si colocada de tornar o soccer, o futebol de génese europeia, na nova grande paixão desportiva dos norte-americanos. Mas a aventura americana de Beckham teve um efeito sistémico na Liga que possibilita, agora, que um nome acompanhado de todos os superlativos assente arraiais ali. Não em Paris, Barcelona ou Riade, mas na Florida.