Lionel Messi não planeia disputar o Mundial de 2026

O Mundial do Qatar, conquistado em Dezembro passado pela Argentina, terá sido mesmo o último da carreira de Lionel Messi. O avançado sul-americano afirmou, nesta terça-feira, que não tenciona disputar a a próxima edição do Campeonato do Mundo de futebol, que será disputada no México, nos Estados Unidos e no Canadá, em 2026.

"Acho que não. Este foi o meu último. Vou ver como as coisas correm, mas em princípio não conto estar no próximo", confessou o jogador numa entrevista à revista chinesa Titan Sports, durante a estadia da selecção da Argentina em Pequim, onde irá disputar dois encontros particulares antes das eliminatórias de acesso ao Mundial.

Lionel Messi, de 35 anos, trocou recentemente o Paris Saint-Germain (França) pelo Inter Miami (EUA), descartando propostas da Arábia Saudita depois de uma passagem pouco feliz pela capital francesa.