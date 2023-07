Macacos a conduzir ou uma tartaruga mal disposta. “Comedy Wildlife” está pela primeira vez em Portugal

Dois macacos a conduzir uma mota, um esquilo exorcista ou uma tartaruga maldisposta. Há muito humor na vida selvagem e a prova disso está na exposição Comedy Wildlife, que reúne imagens do prémio de fotografia com o mesmo nome.

É a primeira vez que estas imagens, um best of de todas as edições desde 2015 até agora, vão poder ser vistas em Portugal. Chegam ao Centro Português de Fotografia, no Porto, "pela vontade de dar a conhecer ao público português este prémio", explica ao P3 Rui Pereira, da Terra Esplêndida. A exposição pode ser vista a partir de 15 de Julho e até 29 de Outubro. Depois desta primeira aparição no norte do país, espera-se que a mostra possa percorrer outras cidades em edições futuras.

A ideia da exposição é precisamente deixar as pessoas que a visitam bem-dispostas e sorridentes. Mas não só. Também tem um lado pedagógico: pretende-se dar a conhecer a biodiversidade da vida selvagem e os riscos que enfrenta com as alterações climáticas.

Este concurso surgiu pelas mãos dos fotógrafos de vida selvagem Tom Sullam e Paul Joynson-Hicksem em 2015. Queriam usar o humor para chamar a atenção para a importância da conservação ambiental.

Esta competição mundial é inclusiva, já que permite a participação de fotógrafos amadores ou profissionais e o resultado pode ser visto presencialmente, mas também online. Além disso, é para todas as idades — ninguém resiste a um esquilo cómico, certo?

O projecto trabalha ainda com instituições internacionais que se dedicam à protecção de animais selvagens. Assim, uma parte do dinheiro arrecadado com a venda de bilhetes da exposição no Porto vai ser entregue à Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). Desde que começou, este concurso já deu 20 milhões a mais de 200 organizações em 80 países. ​

Comedy Wildlife é organizada pela empresa de organização de exposições Terra Esplêndida e pelo prémio Comedy Wildlife Photography Awards, em parceria com o Centro Português de Fotografia (CPF). A parceria surgiu de uma ligação prévia entre a Terra Esplêndida e o CPF, "bons parceiros" nestas andanças, descreve o responsável.

A entrada custa 8 euros (6 para estudantes e 5 para crianças até aos 18 anos) e pode ser visitada todos os dias das 10h às 19h.